Mann wird in Nördlinger Innenstadt zu Boden geschlagen und zusammengetreten

Am Samstag gegen 3 Uhr hat ein 55-Jähriger in der Fußgängerzone in Nördlingen eine Gruppe randalierender junger Personen beobachtet. Die Gruppe beschädigte einen großen Schirm einer Bücherei. Als die Gruppe dann weiterzog, folgte die Person ihnen. Daraufhin ging die Gruppe auf den Mann zu und schlug auf ihn ein. Sogar am Boden liegend traten die Personen noch weiter auf ihn ein, sodass er Prellungen und Hämatome am ganzen Körper erlitt.

Anschließend flüchteten die Täter und der Verletzte wurde von Passanten aufgefunden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte eine Gruppe alkoholisierter junger Männer angehalten werden. Eine mögliche Tatbeteiligung wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch abgeklärt.