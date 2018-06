Erst wurde er angefahren, dann beschimpft und verprügelt und schließlich liegen gelassen. Die Polizei sucht nach mehreren Männern, die in Mariazell in der Nacht auf Sonntag einen Fußgänger übel zugerichtet haben sollen. Sie konnten sich unerkannt mit dem Auto aus dem Staub machen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge passierte es in der Nacht auf Sonntag. Zwei 36 und 33 Jahre alte Männer waren gegen 2.15 Uhr in der Hauptstraße in dem Eschbronner Teilort Mariazell in Richtung Hardter Straße unterwegs. An der Einmündung zur Hardter Straße überquerte der ältere der beiden die Straße. Er wurde dabei von einem Auto angefahren.

Gleich nach dem Unfall, so berichtet die Polizei, stiegen aus dem Wagen mehrere Personen aus und schlugen den 36-Jährigen zusammen. Am Ende lag er in einem angrenzenden Graben. Nach dem Gewaltakt fuhren die unbekannten Täter davon. Das Opfer erlitt nicht unerhebliche Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Rottweiler Krankenhaus gebracht werden.

Mitfahrerin versucht vergeblich zu beruhigen

Nach informationen des Schwarzwälder Boten, soll der Wagen mit vier jungen Männern und einer jüngeren Frau besetzt gewesen sein. Der Fahrer soll, nachdem er den 36-Jährigen erfasst hatte, ausgestiegen und sich über den Blechschaden am Auto beklagt haben. Ob der Fußgänger verletzt sei oder medizinische Hilfe benötige, habe ihn nicht interessiert.

Stattdessen seien alle Männer ausgestiegen. Die vier sollen betrunken gewesen sein und hätten auf den Mann eingedroschen. Sie sollen ihn „windelweich geprügelt“ und ihn dann zwischen dem früheren Gasthaus Sternen und dem Gebäude Elektro-Ratz über den Bauzaun geworfen und liegen gelassen haben. Die Frau soll die ganze Zeit versucht haben, ihre Begleiter zu beruhigen. Es sei ihr nicht gelungen.

Nur der Rückkehr des 33 Jahre alten Bekannten – ihre Wege hatten sich kurz vor dem Zwischenfall getrennt – sei es zu verdanken gewesen, dass die vier jungen Männer von dem übelst zugerichteten Opfer abgelassen hätten. Der Mann soll zu diesem Zeitpunkt bewusstlos gewesen sein. Sie seien dann mit dem Wagen davongefahren.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise unter Telefonnummer 07422/2 70 10. (sbo)