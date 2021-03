Mann will in Autos und Garagen einbrechen: Wer wurde geschädigt?

Aalen-Unterrombach (an) - Am Mittwoch gegen 2 Uhr wurde die Polizei Aalen darüber informiert, dass in Unterrombach, im Bereich Albatrosweg, ein Mann an den Türen von geparkten Fahrzeugen rütteln und auch Ausschau nach unverschlossenen Garagen halten würde.

Eine eintreffende Polizeistreife konnte einen Mann feststellen, welcher nach Erkennen der Polizei in Richtung Milanweg flüchtete. Hierbei überstieg dieser einen Holzzaun, welcher dadurch beschädigt wurde und begab sich auf die Rückseite des betreffenden Gebäudes. Die Polizeibeamten konnten der 55-jährige Mann in diesem Gartengrundstück vorläufig festnehmen und zum Polizeirevier bringen. In seinen Taschen führte er diverse Gegenstände mit, welche eventuell aus geöffneten Fahrzeugen stammen könnten.