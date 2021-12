Mann von Klavier erschlagen

Wie die Polizei erst in dieser Woche mitteilte, ereignete sich bereits am vergangenen Freitag ein tödlicher Arbeitsunfall in Ulm. Ein Mann wurde von einem Flügel erschlagen.

Gegen 16 Uhr transportierte der Mann den etwa 400 Kilogramm schweren Flügel zu einem Anhänger, um das Instrument aufzuladen. Wohl wegen der glatten Straße verlor der Mann das Gleichgewicht. Das Instrument kippte um, so die Erkenntnisse der Polizei. Auch der Flügel stürzte zu Boden. Dort begrub er den Oberkörper der Mannes.

Obwohl Helfer sofort zur Stelle waren und die Wiederbelebung begannen, erlag der 52-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizei Ulm (0731 / 1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.