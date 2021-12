Mann verschanzt sich mit Messer in Wohnung

Zu einem Großaufgebot der Polizei ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag gekommen, nachdem sich ein 27-jähriger Mann nach einer vorausgegangenen Bedrohung und Körperverletzung in einer Wohnung im Oberallgäu verschanzt hatte. Die Polizeibeamten stürmten daraufhin die Wohnung und konnten den Mann in einem Überraschungsmoment überwältigen.

Im Nachgang stellt sich heraus, dass dieser mehrere spitze und gefährliche Gegenstände zugriffsbereit deponiert hatte. Bei dem Zugriff wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Mann beleidigte die Polizeibeamten allerdings massiv.

Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen diverser Gewaltdelikte ermittelt. Durch den Staatsanwalt wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet, um feststellen zu können, ob der Mann zum Tatzeit womöglich unter Drogen stand.