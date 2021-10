Mann verbringt Sonntag in Polizeigewahrsam

Ravensburg (sz) - Ein 27-jähriger Mann hat den Sonntag in einer Arrestzelle der Polizei in Ravensburg verbracht.

Der Mann war laut Bericht der Polizei in einem Fitnessstudio aufgefallen, nachdem er sich, augenscheinlich unter Drogen stehend, in einer Toilette eingeschlossen hat. Der Mann war schon zuvor negativ aufgefallen, weil er am frühen Sonntag das Einschreiten der Polizei gestört hat. Da die Beamten bei dem 27-Jährigen zudem unterschiedlichstes Rauschgift fanden, kommt auf ihn neben den Kosten für den Arrest eine Anzeige wegen Drogenbesitzes zu.