Mann und Frau betrunken auf dem Fahrrad

Laupheim (sz) - Eine betrunkene Radfahrerin und einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Donnerstag in Laupheim angehalten. Laut Polizeibericht war gegen 19.45 Uhr eine 46-Jährige mit dem Fahrrad von der Uhlandstraße in die Bronner Straße nach rechts abgebogen. Als die dann nach links in die Eugen-Bolz-Straße abbiegen wollte, rutschte ihr Hinterrad weg und sie stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die sie nicht behandeln lassen wollte. Die Polizei nahm den Unfall auf und merkte schnell, dass etwas nicht stimmte. Ein Alkohol-Test brachte die Gewissheit. Die Radlerin hatte deutlich zu tief ins Glas geschaut. Aber nicht nur sie, sondern auch ihr 53-jähriger Begleiter hatte zu viel intus, um noch sicher mit seinem Fahrrad unterwegs zu sein. Ein Test bestätigte dies. Beide mussten mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihnen eine Ärztin Blut. Auf den Mann und die Frau kommen nun Anzeigen zu.