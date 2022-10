Mann stürzt mit Elektrorollstuhl in die Prim

Spaichingen (sz) - Die Feuerwehr hat am Dienstag in Spaichingen einen Rollstuhlfahrer aus der Prim gerettet. Der Mann war mit seinem Elektrorollstuhl um kurz vor 12 Uhr im Stadtgebiet vom Fahrweg abgekommen und gestürzt. Dadurch rutschte er über die rund fünf Meter tief in die Prim und verletzte sich erheblich, wie die Feuerwehr mitteilt.

Aufmerksame Passanten setzten sofort einen Notruf über die 112 ab. Daraufhin entsandte die Leitstelle Kräfte des Rettungsdienstes samt Notarzt und wegen der erschwerten Rettung aus dem Bachbett auch die Feuerwehr Spaichingen. Die mit dem Rüstzug angerückten 20 Wehrleute unterstützen zunächst bei der Versorgung des Patienten und sicherten den Zugang auf der steilen und rutschigen Böschung mit Leitern ab, sodass die Retter den Mann besser erreichen konnten.

Später legten die Wehrmänner den Patienten mit dem Rettungsdienst auf eine Schleifkorbtrage und holten ihn damit nach oben auf das Straßenniveau, damit der Rettungsdienst den Patienten in ein Klinikum bringen konnten. Die Feuerwehr holte anschließend noch den Elektrorollstuhl aus dem Bachbett. Die Feuerwehr Spaichingen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.