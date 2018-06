Berlin (dpa) - In den Schornstein eines Hauses ist ein Mann in Berlin gestürzt. Das Opfer stecke in etwa zehn Metern Tiefe fest, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Mann sei ansprechbar und solle nach Möglichkeit mit einem Kran befreit werden. Was er auf dem Dach des Hauses, das derzeit saniert werde und abgesperrt sei, gemacht habe, sei noch unklar.