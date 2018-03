Man(n) singt Villingen-Schwenningerisch

Villingen-Schwenningen (sbo) - Rekordhalter im Schnellsprechen oder im Barfußlaufen und bald sogar ein eigenes Lied: Villingen-Schwenningen hat den Stoff, aus dem Medienreportagen gestrickt werden. Die nun schon sechste Auflage von „100% VS“ wird am 13. April gezeigt.

Die VS-Live-Multivisionen sind der Kassenschlager. Die Neue Tonhalle jedes Mal ausverkauft, die Besucher immer restlos begeistert. In einer rasanten, schier atemlosen Folge von Bildern und Videosequenzen, untermalt von Musik und O-Tönen der Protagonisten, wird „100% VS“ gezeigt. Und wer hat’s erfunden? Der Medienprofessor Michael Hoyer. Weil die Stadt so viel Material hergibt, gehen ihm die Ideen nie aus – und seinem Kompagnon, dem Profifotografen Michael Kienzler, die Bilder ebenfalls nicht.

Nun reichte es schon für die sechste Staffel, die am 13. April in Villingen-Schwenningen gezeigt wird. Das Besondere dieses Mal? Allem voran wohl eine noch nie gehörte und auch noch nie dagewesene musikalische Komponente: Der Pianist, Keyboarder, Sänger und Entertainer Sebastian Schnitzer, der mit vielen Formationen auf den Bühnen der Region unterwegs ist und nicht zuletzt gemeinsam mit Programmen wie „Man(n) singt deutsch“ begeisterte, hat für Villingen-Schwenningen ein eigenes Lied komponiert. Dieses wird an dem Abend in der Neuen Tonhalle uraufgeführt.

Und selbst richtige Weltrekorde sind der Stoff, aus dem die sechste VS-Multivision gestrickt ist: So wird der Weltrekordhalter im Schnellsprechen, Andreas Hezel, zu Gast sein und mit seiner lockeren Zunge verblüffen. Ob er barfuß kommt, muss sich weisen, in jedem Fall aber wird ein weiterer Weltrekordhalter, der Villinger Barfußläufer Aldo Berti, auf gewohnt leisen Sohlen Teil von „100% VS“ sein. Und dann gibt es da noch Michael Schonhardt, der einen Einblick in das mittelalterliche Schauspiel „Wächters Runde“ gibt. In Aktion tritt bei der Multivision auch der Turnverein Villingen, der mit einer akrobatischen Darbietungauftritt und somit auch eine sortliche 100-prozentig villingen-schwenningerische Seite zeigt.

Apropos Villingen-Schwenningerisch: Was ist eigentlich für den Macher der Show, Michael Hoyer, vollkommen Villingen-Schwenningerisch? Hoyer lacht, als ihm diese Frage im gestellt wird. Als Macher der Show, die nun schon fünf Episoden und damit unzählige Facetten von Villingen-Schwenningen zeigte, rast vor seinem inneren Auge eine lange Bildfolge von Villingen-Schwenningen ab. Nach kurzer Bedenkzeit kommt er zu dem Schluss: „Für mich ist das große Gesamtpaket 100% VS. Ich habe sehr viele inspirierende Menschen kennengelernt, die hier Einmaliges geschaffen haben und ich kenne sehr viele wunderbare Plätze, die zum Verweilen in und um unsere Doppelstadt einladen.“ Nicht um Antworten verlegen sind die Protagonisten der Show, denn dieses Mal sind auch viele Doppelstädter gefragt: Sie sollen mit nur einem Wort beschreiben, was für sie Villingen-Schwenningen bedeutet.

Angefangen hat alles im Jahr 2007. Damals führte Hoyer die erste Medienreportage gemeinsam mit seinem sehr guten Freund und Kompagnon Michael Kienzler, der das Bildmaterial zur Show liefert, zum ersten Mal in der Villinger Neuen Tonhalle auf. Die Idee dahinter: Villingen und Schwenningen näher zusammen zu bringen und zu zeigen, dass beide Städte ihre individuellen Vorzüge genießen. „Wir sollten uns darauf fokussieren, ein gemeinschaftliches Miteinander zu fördern“, meint Hoyer, der in Coproduktion mit Kienzler in der Vergangenheit auch ein Buch sowie einen Kalender, jeweils mit dem Titel „100 % VS“, publiziert hat.

Die sechste Episode der Show machen nun zahlreiche Live-Acts aus. Wieder wurden die Inhalte dieser Medienreportage komplett neu produziert, den Fokus richten sie „auf die Menschen in der Doppelstadt“, so der Macher der Show, Michael Hoyer. Das Format, das er mit der Medienreportage „100% VS“ gewählt hat, zählt zu seinen erfolgreichsten und vor allem beliebtesten Projekten. „Es steckt sehr viel Herzblut und Zeit darin“, gibt der Medienprofessor aus Pfaffweiler zu. Neben den Foto- und Filmaufnahmen, Interviews und der Recherche zu den Themen ist die Fertigstellung einer solchen Produktion die große Masteraufgabe. „Ich will den Menschen in unserer Doppelstadt mit der Live-Multivision etwas wiedergeben – ein Stück Heimat in audio-visueller Form.