Friedrichshafen (sz) - Ein 31-Jähriger ist am Samstag gegen 22.30 Uhr vor einer Gaststätte in der Anton-Sommer-Straße mit Türstehern aneinandergeraten, teilt die Polizei mit. Nachdem er einen Stein in Richtung der beiden 35 und 38 Jahre alten Männer geworfen und ihnen gedroht haben soll, sei der Streit eskaliert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen alle drei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.