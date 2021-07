Mann schießt in die Luft: SEK im Einsatz

Stimpfach (ij) - Ein junger Mann hat am Freitagabend in der Bautzengasse auf seinem Balkon in die Luft geschossen. Das wurde der Polizei um 21.31 Uhr bekannt. Die Polizei umstellte das Tatobjekt und forderte das Spezialeinsatzkommmando Baden-Württemberg an. Der 21-Jähriger konnte später widerstandslos festgenommen werden. Es wurden diverse Waffen, unter anderem Luftgewehr, Luftpistole und Gasdruckwaffen, beschlagnahmt. Es wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte kam in eine psychiatrische Klinik.