Mann reißt Scheibenwischer ab und schlägt Heckscheibe ein

Friedrichshafen (sz) - Auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Meistershofener Straße hat ein 42-Jähriger am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mehrere Autos beschädigt. Der Mann, der sich laut Polizeibericht offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, riss an den Fahrzeugen die Scheibenwischer ab und schlug bei einem Auto die Heckscheibe ein. Die Beamten konnte den mit etwa 0,8 Promille deutlich alkoholisierten 42-Jährigen antreffen und brachten ihn in eine Spezialklinik. Der bislang bekannt gewordene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.