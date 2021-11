Mann pöbelt in Isny Jugendlichen an und schlägt zu

Ein 17-Jähriger ist am Samstag gegen 21.15 Uhr in der Isnyer Spitalgasse von einer unbekannten Person aus bislang ungeklärten Gründen angepöbelt und schließlich mit der Faust in den Bauchbereich geschlagen worden. Kurzzeitig soll der Tatverdächtige noch ein Taschenmesser gezogen und aufgeklappt haben, wie die Polizei weiter meldet. Das Messer steckte er demnach im weiteren Verlauf jedoch wieder ein.

Von der Mann liegt folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 40 bis 50 Jahre, circa 1,75 bis1,80 Meter groß, schlank, kurze graue Haare, grauer Drei-Tage-Bart, schwarzer Pullover, schwarze Hose, führte eine Plastiktüte mit sich. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522 / 9840 zu melden.