Mann nach Randale in Gewahrsam

Ravensburg (sz) - Die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle verbracht hat ein 22 Jahre alter Mann, nachdem er am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr in einem Gebäude der Stadt in der Seestraße randaliert hat. Der 22-Jährige zerriss sämtliche ihm in die Hände fallenden Papierunterlagen und warf mit Einrichtungsgegenständen um sich, berichtet die Polizei. Polizisten fixierten den aggressiven Mann letztlich mit Handschellen und nahmen ihn in Gewahrsam. Ihn erwartet nun eine Gebührenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung. Sollte eine Prüfung ergeben, dass durch die Randale des Mannes ein nennenswerter Schaden entstanden ist, kommt auch noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf ihn zu.