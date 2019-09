Mann mit Sturmhaube gibt Rätsel auf

Zu einem nicht alltäglichen Vorfallist es am Mittwoch um kurz vor 22 Uhr in einem Discounter in der Eckartshäuser Straße gekommen. An der Kasse konnte eine Mitarbeiterin erkennen, wie ein Kunde aus dem Verkaufsraum zu ihr in Richtung Kasse lief, gleichzeitig eine schwarze Sturmhaube aufsetzte und seine Hände in die Jackentaschen steckte. Der Mann ging anschließend an allen Kunden im Kassenbereich vorbei und begab sich wortlos vor den Markt. Eine Mitarbeiterin verschloss sofort die Eingangstür und alle Personen, die sich noch im Markt befanden, schlossen sich im Mitarbeiterbereich ein. Der maskierte Mann hielt sich noch mehrere Minuten vor dem Markt auf und wollte diesen auch wieder betreten. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Durch die Polizei wurden sofort Fahndungsmaßnahmen, auch mit einem Polizeihubschrauber eingeleitet, die jedoch erfolglos blieben. Ein junges Paar im Alter von etwa 22 Jahren, welches sich zu diesem Zeitpunkt im Kassenbereich aufhielt, gab gegenüber einer Mitarbeiterin an, dass sie den Mann kurze Zeit zuvor in der Backwarenabteilung des Marktes beobachteten, wie er sich dort bereits die Sturmhaube aufgesetzt und diese dann jedoch wieder abgenommen hatte.

Der maskierte Mann war etwa 30-35 Jahre alt und wurde als hellhäutig und auffallend groß, mindestens 190 cm beschrieben. Er hatte lockiges Haar und trug eine blaue-schwarze Jacke / Parka, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Sturmhaube.