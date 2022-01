Mann läuft durch Bahntunnel: Zug kann rechtzeitig bremsen

Ein Mann ist in Heidenheim durch einen Bahntunnel gegangen und hat damit die Schnellbremsung eines Regionalzuges ausgelöst. Der Unbekannte soll mit einer Taschenlampe die Gleise entlanggelaufen sein, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Triebfahrzeugführer erkannte rechtzeitig die Gefahr. Der dunkel gekleidete Mann soll den Gleisbereich verlassen haben, als er den Zug bemerkte. Die Polizei geht davon aus, dass er wohl unverletzt blieb. Nach seinem gefährlichen Spaziergang blieb der Mann zunächst verschwunden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

