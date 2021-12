Mann kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Ein 26-Jähriger ist am Sonntagabend mit seinem VW gegen 21 Uhr auf der L 265 von Arnach kommend in Fahrtrichtung Immenried von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache für den Unfall ist laut Pressemitteilung der Polizei noch unklar, die Fahrbahn sei zur Unfallzeit jedoch mit Matsch und Schnee bedeckt gewesen. Der VW-Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Am Baum entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.