Mann ist noch mit Sommerreifen unterwegs

Mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen muss ein 22 Jahre alter Autofahrer, den eine Polizeistreife am Freitag gegen 2 Uhr in der Biberacher Straße in Bad Wurzach gestoppt hat.

Die Beamten waren laut Pressemitteilung der Polizei auf den Wagen aufmerksam geworden, weil dessen Fahrer mit extrem langsamer Geschwindigkeit unterwegs war und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 22-Jährige an seinem BMW Sommerreifen aufgezogen und sein Fahrzeug bei den winterlichen Straßenverhältnissen nicht mehr unter Kontrolle hatte. Er gelangt nun zur Anzeige.