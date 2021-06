Mann in Unterkunft rastet aus

Argenbühl (sz) - Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Montag gegen 22 Uhr ein 39 Jahre alter Bewohner einer Unterkunft in der Siggener Straße. Der Mann war bereits am Nachmittag durch Pöbeleien und Drohungen aufgefallen.

Gegen Abend geriet er in Streit mit einem 27-jährigen Mitbewohner und verletzte diesen leicht am Unterarm. Später übergoss der 39-Jährige die Zimmertür des Jüngeren mit heißem Öl. Polizeibeamte brachten den aggressiven Tatverdächtigen in eine Spezialklinik. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.