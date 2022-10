Mann in Isnyer Kneipe von hinten attackiert

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Wangen, nachdem ein unbekannter Mann am Samstag etwa gegen 1.10 Uhr in einer Kneipe in der Bergtorstraße in Isny einen anderen Mann von hinten attackierte.

Der Beschuldigte schlug dem 24-jährigen Mann zunächst mit der Faust von hinten auf den Kopf, um anschließend noch einen zweiten Schlag im Bereich des rechten Auges zu platzieren, so die Polizei. Hierdurch schwoll das Auge des Geschädigten erheblich an. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht von Nöten. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Wangen entgegen, Telefon 07522 / 9840.