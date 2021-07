Mann hat keinen Führerschein für Auto mit Anhänger

Sigmarszell (lz) - Eine Streife der Bundespolizei Lindau hat am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr, ein Autogespann mit Anhänger auf der A 96 im Bereich Sigmarszell kontrolliert. Aufgrund des Gesamtgewichts hätte der 24-jährige ungarische Fahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse BE sein müssen. Zuerst händigte er einen ungarischen Führerschein mit der Klasse B aus, im Laufe der Kontrolle legte er dann eine weiteren Führerschein mit der Klasse BE vor. Die weitere Sachbearbeitung wurde dann an die Lindauer Polizei übergeben.

Im Rahmen der Ermittlungen bei der Polizei in Ungarn stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Gespann war. Er wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt, die Weiterfahrt wurde unterbunden.