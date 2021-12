Mann greift Angestellte eines Wettbüros in der Eugenstraße in Friedrichshafen an

Leichte Verletzungen hat die Angestellte eines Wettbüros in der Eugenstraße erlitten, die am Dienstag zur Mittagszeit einen Besucher in die Schranken weisen wollte.

Da der 29-jährige Besucher keinen gültigen Impfnachweis vorweisen konnte, wollte die Angestellte das Spiel des Mannes unterbinden. Dieser griff die Frau laut Polizeiangaben daraufhin an und verletzte sie am Unterarm. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.