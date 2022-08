Mann fährt mit gefälschtem Führerschein

Am Mittwoch hat die Polizei auf der A8 bei Gruibingen einen Mann gestoppt, der nur einen gefälschten Führerschein vorzeigen konnte. Er ist in dieser Hinsicht schon in der Vergangenheit aufgefallen.

Laut Polizeibericht fuhr der 40-Jährige mit seinem Opel auf der A8 in Richtung München. Bei Gruibingen zog die Polizei den Fahrer und seine neun Mitfahrenden aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle des Fahrers händigte dieser einen griechischen Führerschein aus, ohne jedoch Grieche zu sein. Die Überprüfung des Dokuments ergab, dass es sich beim Führerschein um eine Fälschung handelt.

Die weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizei zeigten, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt und in der Vergangenheit bereits mit einem gefälschtem tschechischem Führerschein aufgefallen war. Die Ehefrau des 40-Jährigen saß auf dem Beifahrersitz. Die Beamten gehen davon aus, dass sie um die Umstände wusste und zeigte sie an, weil sie es zugelassen hatte, dass ihr Mann ohne Führerschein fuhr. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu. Den gefälschten Führerschein stellte die Polizei sicher.