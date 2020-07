Möglicherweise aufgrund einer akuten gesundheitlichen Beeinträchtigung hat am Montagmittag kurz nach 12 Uhr ein 66-jähriger Autofahrer in der Kirchstraße vor dem Rathaus in Billafingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann kam laut Polizei ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Blumenrabatte und prallte gegen das Geländer des Rathauses. Ein hölzerner Pflanzkübel fiel dadurch in den angrenzenden Bach und wurde zerstört. Hierdurch entstand ein Fremdschaden von etwa 1000 Euro, die Beschädigungen am Fahrzeug des Unfallverursachers dürften sich auf etwa 6000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand, der 66-Jährige wurde jedoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Um zu klären, ob eventuell eine Beeinflussung durch Medikamente mitursächlich für den Unfall gewesen sein könnte und der Verursacher möglicherweise aufgrund seiner körperlichen Verfassung nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zunächst sichergestellt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.