Mann fährt bei Rot über Ampel und verursacht Unfall

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer hat am Dienstagabend an der Kreuzung Messe-/Rheinstraße in Friedrichshafen einen Unfall verursacht. Er fuhr laut Polizeibericht auf der Kreuzung trotz roter Ampel geradeaus in Richtung Messe und kollidierte dabei mit dem VW eines 41-Jährigen, der die Messestraße von der Rheinstraße kommend kreuzte. Infolge des wuchtigen Zusammenstoßes erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Räumung der Unfallstelle war die Feuerwehr Friedrichshafen im Einsatz. Auf den 21-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.