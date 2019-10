Mann fährt auf A 96 in Leitplanke

Wangen (sz) - Zwischen den Anschlussstellen Neuravensburg und Wangen-West auf der Autobahn 96 ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ein 58-jähriger Mann verunglückt.

Die Polizei geht laut einer Mitteilung davon aus, dass der Mann gesundheitliche Probleme hatte, weswegen er nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte.

Der Mann wurde von Rettungssanitätern erstversorgt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.