Mann ertappt Einbrecher im Flur

Nicht zum Ziel geführt hat ein Einbruch am frühen Montagmorgen in Biberach. Gegen 1 Uhr hörte ein Bewohner in der Fabrikstraße Geräusche: Er schaute in den Flur seines Hauses und sah dort eine unbekannte Person. Wohl weil er sich lautstark bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher.

Der soll ersten Erkenntnissen nach die Wohnungstür, die zwar zugezogen, aber nicht verschlossen war, aufgebrochen haben. Die Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) hat die Spuren an dem Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.