Mann erliegt seinen Verletzungen nach Faustschlag ins Gesicht

Wegen eines Streitgesprächs ist ein 42-jähriger Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Dornbirn von einem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden. Der 42-Jährige fiel daraufhin rücklings zu Boden, zog sich eine Platzwunde zu und erlitt einen Herzstillstand. Nach einer 30-minütigen Reanimation wurde der Verletzte in ein künstliches Koma versetzt. Am Freitag erlag der 42-Jährige seinen Verletzungen auf der Intensivstation des Feldkircher Krankenhauses. Das teilte die Polizeidirektion Vorarlberg am Freitag mit.

Der Polizei zufolge kannten die beiden Männer sich nicht. Der stark alkoholisierte 22-Jährige mischte sich offenbar in ein Gespräch zwischen dem 42-Jährigen und einen Freund ein. Diese saßen gegen ein Uhr nachts am Busbahnhof in Dornbirn. Es kam zu einem Streitgespräch zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter. Der 22-Jährige wurde am 20. Mai verhaftet.