Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 46-Jährigen eingeleitet.

Der Mann steht laut Pressemitteilung der Polizei im Verdacht, am Sonntag gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in der Siebenbürgenstraße in Wangen mehrere Personen mit einem Laserpointer angeleuchtet zu haben. Ein 21-Jähriger wurde von dem Lichtstrahl im Auge getroffen und verletzt. Der 46-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.