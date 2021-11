Mann beschädigt Tür und beleidigt Polizisten

Am späten Freitagabend ist in Sigmaringen ein 22-jähriger Tatverdächtiger dabei beobachtet worden, wie er am Kirchberg in einer Bankfiliale die Eingangstür demolierte. Das teilt die Polizei mit. Nach einer kurzen Fahndung durch die Polizei konnte der Tatverdächtige in der Nähe der Bankfiliale angetroffen werden. Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme reagierte der junge Mann gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und beleidigte sie aufs übelste. Über die Höhe des entstandenen Schadens an der Eingangstür können bislang keine Angaben gemacht werden. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen.