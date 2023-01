Mann bekommt in Leutkirch Faustschlag ins Gesicht

Leutkirch (sz) - Ein Mann soll einen 34-Jährigen in einer Leutkircher Gaststätte mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Laut Polizei erhielt der 34-jährige Geschädigte am Freitagabend gegen 23 Uhr von einem Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in einer Gaststätte in der Oberen Vorstadtstraße in Leutkirch. Der Geschädigte zeigte die Körperverletzung kurz nach dem Vorfall persönlich beim Revier in Leutkirch an. Zeugen, die Angaben zum Geschehensablauf und dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 in Verbindung zu setzen.