Schwer verletzt worden ist ein 53 Jahre alter Mann bei einem Brand in einem Wohnhaus in Unterdeuffstetten. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Der Brand war am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 18 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus dem Gebäude retten. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Personen, eine 50 Jahre alte Bewohnerin und eine 62 Jahre alte Frau, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ebenfalls in das Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr hatte den Brand kurz nach 19.30 Uhr vollständig gelöscht. Ersten Schätzungen zufolge war ein Sachschaden von circa 100 000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Bei dem Brand waren die Feuerwehren Fichtenau und Crailsheim mit acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und die Polizei mit einer Streifenbesatzung im Einsatz.