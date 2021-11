24-Jähriger zieht im Streit plötzlich Schreckschusswaffe und bedroht Frau

Mit einer Schreckschusswaffe soll ein 24-Jähriger am Freitagabend seine Bekannte in einem Auto bedroht haben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kennen sich die beiden seit längerem und es kam zu einem Streit. In der Meersburger Straße in Ravensburg eskalierte die Situation laut Polizeibericht.

Aus dem Handschuhfach seines Fahrzeugs holte der 24-Jährige eine Schreckschusswaffe und bedrohte die Frau. Dann legte er die Waffe zurück in sein Auto.

20-Jährige setzt Pfefferspray ein

Als der jungen Frau zwei Freundinnen zur Hilfe eilten, drohte die Situation allerdings erneut zu eskalieren und die 20-Jährige setzte Pfefferspray ein. Als der Tatverdächtige mitbekam, dass bereits die Polizei verständigt wurde, flüchtete er mit seinem Fahrzeug.

Nach kurzer Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Ravensburg das Auto finden und kontrollieren. Sie fanden die Schreckschusswaffe sowie 50 Schuss Munition. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und eine geringe Menge Cannabis dabei hatte.

Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und dem Besitz von Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten.