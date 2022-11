Mann aus psychiatrischer Einrichtung flieht bei Ausgang - Fahndung der Polizei Ravensburg

Die Polizei fahndet derzeit nach einem 33 Jahre alten Mann, der aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg geflüchtet ist. Dies teilten die Beamten am Samstagabend mit. Der 33-Jährige, der seit 17. März 2022 wegen eines rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Stuttgart in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht ist, flüchtete am Samstag (12.11.2022), gegen 14.20 Uhr während eines begleiteten Ausgangs zu Fuß. Er wurde laut Polizei zuletzt im Bereich der "Grüner-Turm-Straße" in Ravensburg gesehen.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Der Flüchtige ist 180 Zentimeter groß und hat dunkelbraune lockige Haare, die er zu einem Dutt zusammengebunden hat. Auf der linken Wange hat er eine Narbe, die bis zum linken Ohr reicht. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine dunkelblaue Jeanshose, eine dunkelgrüne Jacke und Schuhe der Marke Adidas. Er spricht gebrochen deutsch.

Zeugen, die den 33-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei in Stuttgart oder unter der Nummer 0751/8033333 bei der Polizei in Ravensburg zu melden.