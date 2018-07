Manfred Wolf holt Silbermedaille bei Amatuerfunker-WM

Niederwangen (sz) - Manfred Wolf aus Niederwangen (rechts, Foto: Club) hat Mitte Juli bei der Weltmeisterschaft der Amateurfunker in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) die Silbermedaille gewonnen. Zusammen mit seinem Teampartner Stefan von Baltz aus Bayreuth trat der Funker vom Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC), Ortsverband Lindau-Westallgäu, gegen Teams aus der ganzen Welt an. 24 Stunden galt es so viele Funkverbindungen mit Funkstationen auf der ganzen Welt wie möglich herzustellen. Dabei geht es allerdings nicht darum, mit den Funkern am anderen Ende der Leitung zu sprechen, erklärt Wolf: „Die Zeit zählt. Wer die meisten Verbindungen in 24 Stunden aufbauen kann, der gewinnt.“ Sein Teamkollege und er seien als Mitfavoriten im eigenen Land gestartet, darum sei der Druck recht groß gewesen. Nach Platz vier bei ihrer ersten WM, dann Platz drei 2014 in Boston und nun Platz zwei wollen die beiden Amateurfunker 2022 erneut für den Ortsverband Lindau-Westallgäu antreten. Dann in Italien und dann, dem Trend folgend, hoffentlich mit Blick auf die Goldmedaille. Im November gibt Wolf gemeinsam mit Kollegen des DARC einen Amteurfunkkurs in Lindau. Interessierte können sich über die E-Mailadresse dj5mw@gmx.net anmelden. (mag)