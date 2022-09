Trossingen (sz) - Tanja Baus liebt ihren Job als Verkäuferin. Besonders seit drei Jahren, denn so lange arbeitet sie jetzt im Trossinger Nudelhaus. „Wir sind hier ein tolles Team und mir gefällt auch der soziale Hintergrund.“ Den hat das Nudelhaus, denn das Projekt entstand aus der Idee, Menschen mit sozialen und psychischen Problemen zu helfen – auch mit guter Arbeit. Heute werden hier, im ehemaligen Trossinger Güterbahnhofsgebäude, Nudeln, Soßen und Gebäck in Handarbeit hergestellt und direkt verkauft, und man legt großen Wert auf die regionale Herkunft der Rohstoffe und der Geschenkartikel, die es ebenfalls zu kaufen gibt.

Tanja Baus hat gleich nach ihrem Realschulabschluss Verkäuferin gelernt und das nie bereut. Der Kontakt mit den Menschen, das kleine Schwätzle beim Einkaufen, das ist es, was sie an ihren Beruf so liebt. „Es ist manchmal auch ein bisschen Seelsorge, was wir hier machen, gerade für die älteren Menschen, die gerne bei uns einkaufen.“ Dazu kommt, dass sie selbst Trossingerin ist, man kennt sich hier und freut sich, wenn man sich sieht. „Mir hat mein Beruf immer Spaß gemacht, der Umgang mit den Menschen ist einfach was Schönes.“ Und hier im Nudelhaus macht er ihr besonders viel Spaß, „der Chef lässt uns völlig freie Hand, wenn wir Dinge zum Dekorieren brauchen, kaufen wir sie eben. Wir machen die komplette Planung selber. Das ist wie ein eigener Laden.“ Dazu kommen die familienfreundlichen Öffnungszeiten. „Es ist schon anders, als wenn man im Discounter bis 22 Uhr arbeiten muss.“ Hier im Nudelhaus lässt sich Arbeit und Familie gut vereinbaren.

Tanja Baus freut sich aber auch darüber, dass sie hier nachhaltige und fair produzierte Dinge verkaufen darf. „Regionaler geht es ja nicht mehr, die meisten Produkte werden gleich nebenan hergestellt.“ Und wenn in der Produktion mal Not am Mann beziehungsweise der Frau ist, packen die Verkäuferinnen auch mit an. „Das ist Handarbeit auf höchstem Niveau“, weiß die 49-Jährige aus eigener Erfahrung. „Es ist enorm, wie viele Handgriffe es dafür braucht.“ Und wenn im Laden mal was fehlt, dann kann man schnell in der Produktion nebenan Nachschub holen – auch etwas Besonderes im Nudelhaus.

Doch am liebsten steht Tanja Baus in dem liebevoll dekorierten Laden und kümmert sich um die Kunden. „Hier haben wir ja Zeit und ein offenes Ohr, das ist keine solche Hektik wie im Supermarkt. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen.“ Zeit für das Persönliche hat sie hier, Zeit, die Kunden zu beraten, was nicht schwer ist, „wir haben ja lauter leckere Sachen.“ Denn für Tanja Baus ist Ehrlichkeit ein ganz wichtiger Aspekt ihres Jobs. „Ich möchte die Leute begeistern!“ Und natürlich auch, dass sie wieder kommen. Was im Nudelhaus eigentlich kein Problem ist, „es ist ja hier fast wie zuhause. Alles ist ohne Konservierungsstoffe - und man kann alles aussprechen, was auf den Packungen hinten drauf steht.“