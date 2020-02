Manches dauert noch ein bisschen

Ehingen - Nahezu drei Monate lang war die Winterpause in der Fußball-Verbandsliga – verständlich, dass sich mancher erst einmal sortieren musste zum Start ins Pflichtspieljahr. Bevor die Pressekonferenz nach dem Spiel des SSV Ehingen-Süd beim 1. FC Heiningen (2:2) im FCH-Vereinsheim begann, standen auf dem Tisch, an dem kurz darauf die Trainer Platz nahmen, kleine Schilder mit den Namen des FCH-Coaches Denis Egger, des Moderators Manfred O. Merz und des Rutesheimer Trainers Rolf Kramer. Moment mal – Kramer, Rutesheim? War an dem Tag nicht Ehingen mit Trainer Michael Bochtler zu Gast und nicht die Rutesheimer, die Anfang November dem Gastgeber mit 7:1 eine Abreibung verpasst hatten? Dass das Schild mit Namen Kramer seit damals als Mahnmal für die höchste Heininger Heimniederlage auf dem Tisch stand, war unwahrscheinlich, weil der FCH seither weitere Heimspiele hatte. Rutesheims Trainer diente nur als Platzhalter – kurz bevor Egger und Bochlter zur Pressekonferenz erschienen, hatte Moderator Merz das falsche gegen das richtige Schild ausgetauscht.

Ob Rutesheim oder Ehingen-Süd – eines dürfte unverändert gewesen sein: Heiningens Trainer Denis Egger blickte bei der Pressekonferenz nach dem ersten Spiel nach der Winterpause so traurig drein, dass man den Eindruck haben musste, seine Mannschaft hätte eine ähnliche Abreibung erhalten wie vor vier Monaten gegen Rutesheim. Dabei sprang beim 2:2 gegen Süd ein Punkt heraus, der den Heiningern aber nicht wirklich weiterhilft – weil im Abstiegskampf die Konkurrenten Hofherrnweiler-Unterrombach und Pfullingen am Wochenende siegten. Mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit war Egger noch zufrieden – „das war ein gutes Spiel von uns außer den Aussetzer vor dem 0:1“ –, an der zweiten Halbzeit dagegen fand er weniger Gefallen. Obwohl Heiningen durch einen Distanzschuss von Benjamin Kern sogar früh in Führung ging. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte durch eine unnötige Aktion von Robin Reichert aber war die Heininger Herrlichkeit vorbei. Süd glich durch Simon Dilger aus und hatte noch Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. „Wir müssen es am Ende als Punktgewinn sehen“, sagte Egger. „Trotzdem ärgerlich, dass zwei Punkte fehlen.“

Beim SSV Ehingen-Süd war die Laune sichtbar besser. Die Enttäuschung, dass es nicht zu einem möglichen Last-Minute-Sieg gereicht hatte, hielt sich in Grenzen, vielmehr war Erleichterung spürbar. Aufgrund des Ausfalls etlicher Leistungsträger und angesichts von wenig ermutigenden Testspielergebnissen schwante den Verantwortlichen vor dem Gastspiel bei einem unangenehmen Gegner nichts Gutes – und die erste Halbzeit, als Süd außer dem unverhofften Führungstreffer durch Hannes Pöschl nach Fehlern in der Heininger Abwehr im Spiel nach vorn nur wenig gelang, schien die Befürchtungen zu bestätigen. Doch die Mannschaft, der es an Kampfgeist und Einsatzfreude nicht mangelte, berappelte sich, nachdem Trainer Bochtler noch kurz vor der Pause personelle und taktische Veränderungen vorgenommen hatte. Bochtler war am Ende glücklich über den Punktgewinn. „Der Auftakt ist geglückt, so wollen wir weitermachen und die nötigen Punkte holen.“

Bochtler, angesprochen auf Tabellenplatz drei und das Ziel des SSV für die zweite Saisonhälfte, bekräftigte die schon vor dem Heininger Spiel angekündigte Marschroute für die kommenden Wochen. „Wir haben eine überragende Vorrunde gespielt. Der Teamgeist war da, auch hatten wir einen brutal sicheren Rückhalt, der uns viele Punkte gerettet hat. Aktuell denken wir von Spiel zu Spiel und dann schauen wir, was wir am Ende des Tages erreichen“, so der Trainer von Ehingen-Süd. „Wir hoffen auf eine tolle Platzierung, wollen den Platz verteidigen, Spiele gewinnen, aber realistisch betrachtet brauchen wir noch drei, vier oder auch fünf, sechs Wochen, um wieder richtig ins Laufen zu kommen.“ Weil weiterhin Spieler wie Timo Barwan, Semir Telalovic und Philipp Schleker ausfallen und die Süd-Trainingsgruppe ohnehin erst seit Kurzem wieder ein bisschen größer geworden ist, sei es „utopisch“, davon auszugehen, dass die derzeitige Tabellensituation aufrechtzuerhalten sei.

Nachdem die sechswöchige Vorbereitung aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle nicht nach Wunsch des Trainers verlaufen war, zeichnet sich nun etwas Entspannung ab. Offensivspieler Filip Sapina wurde in Heiningen nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt, kurz vor Schluss kam noch Linksverteidiger Marvin Schmid, der erst seit wenigen Tagen wieder trainiert. Darüber hinaus bestand Torhüter Matthias Benkovic die erste Bewährungsprobe, was auch Michael Bochtler hervorhob. Dass man in Heiningen einen Punkt erkämpft habe, freue ihn nicht für die Mannschaft, so der Trainer, sondern besonders auch „für unseren Keeper in seinem ersten Verbandsliga-Spiel“. Dass der erst im Januar aus der Kreisliga A gekommene 19-jährige Benkovic seine Sache ordentlich gemacht hat bei seiner Premiere, dürfte mit zur guten Laune von Trainer Bochtler beigetragen haben. (aw)