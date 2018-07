Malteser sammeln 3800 Päckchen für den Balkan

Kinder in den Krisenregionen auf dem Balkan erhalten auch in diesem Jahr wieder „Hoffnungszeichen“ aus dem Ostalbkreis. Die Ellwanger Malteser haben rund 3800 Päckchen gesammelt, gespendet wurden sie von Schulen und Kindergärten. Der Transport startete gestern Abend.

Von unserem MitarbeiterJosef Schneider

An der bundesweiten 18. Weihnachtsaktion „Hoffnungszeichen“ der Malteser beteiligten sich Gruppierungen aus den Diözesen Fulda, Köln, Limburg, Mainz, Regensburg, Rottenburg-Stuttgart, Trier und Würzburg. Die Ellwanger Malteser sind zum 14. Mal beteiligt. Die Aktion war wieder ein voller Erfolg. So gehen jetzt im Konvoi rund 31000 Geschenkpakete mit Süßigkeiten und Spielzeug auf die Reise nach Bosnien und in das Kosovo. Unter den 26 ehrenamtlichen Helfern, die den Transport mit acht Lkws und vier Begleitfahrzeugen begleiten, sind aus Ellwangen mit dabei Anton Baumann, ehrenamtlicher Geschäftsführer und Auslandsreferent der Malteser, und Matthias Kling. Die Helfer kommen am 11. Dezember wieder zurück.

Mit Päckchen beteiligt haben sich 22 Schulen: Buchenbergschule, Hariolf-Gymnasium, Peutinger-Gymnasium, Eugen-Bolz-Realschule, Mädchenschule Sankt Gertrudis, Mittelhofschule (alle aus Ellwangen), Johann-Sebastian-von-Drey-Schule Röhlingen, Grund- und Hauptschule Fachsenfeld, Alamannenschule Hüttlingen, Grund- und Hauptschule Jagstzell, Brühlschule Neuler, Deutschordenschule Lauchheim, Pfeilschule Fichtenau sowie die Grundschulen Ellenberg, Pfahlheim, Rindelbach, Schrezheim, Schwabsberg, Stödtlen, Tannhausen, Ziegelhütte Unterschneidheim und Zöbingen. Spitzenreiter war die Schule Sankt Gertrudis mit 402 Päckchen.

Gaben gehen an Bedürftige

Bei den 28 Kindergärten machten mit: Heilig Geist, Sankt Canisius, Sankt Martin Braune Hardt (alle Ellwangen), Sankt Theresia Dalkingen, Eggenrot, Eigenzell, Ellenberg, Sankt Christophorus Essingen, Rappelkiste Essingen, Städtischer Kindergarten Esslingen, Geislingen, Mutter Teresa Neuler, Sankt Benedikt Neuler, Nordhausen, Rindelbach, Sankt Peter und Paul Röhlingen, Schrezheim, Stimpfach, Stödtlen, Tannhausen, Maria Fatima Unterkochen, Sankt Josef Unterkochen, Sankt Maria Unterschneidheim, Unterwilflingen, Sankt Mauritius Westhausen, Wildenstein, Zipplingen, Zöbingen.

Als weitere Institutionen beteiligten sich die KJG Iggingen, die Kirchengemeinde Westhausen und die Malteser in Ellwangen und Unterschneidheim. Viele Päckchen wurden auch von Privatpersonen direkt an der Dienststelle der Malteser in Ellwangen abgegeben. Geschäftsführer Anton Baumann dankt allen Spendern. Die Päckchen werden in den ehemaligen Kriegsgebieten auf dem Balkan im Rahmen von Nikolausfeiern an Kindern in Waisenhäusern, Kindergärten, Behindertenheimen und Krankenhäusern verteilt. (sm)