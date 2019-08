Malteser geben Tipps zu Notfällen im Säuglingsalter

Der Malteser Hilfsdienst bietet in Friedrichshafen Erste-Hilfe Lehrgänge für Notfälle im Säuglings- und Kindesalter an. Termine sind am Montag, 9. September, und Dienstag, 10. September, von 10 bis 16 Uhr. Es geht darum, in einem Notfall kühlen Kopf zu bewahren und sofort die richtige Entscheidung zu treffen, was zu tun ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer bekommen praktische Tipps zur Ersten Hilfe.

Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro pro Teilenhmer, Elternpaare bezahlen 70 Euro. Das Kursangebot richtet sich in erster Linie an Eltern und Mitarbeitern von Kindergärten, die in kritischen Situationen richtig helfen möchten. Aufsichtspflichtige Kinder sind ausdrücklich willkommen und von der Teilnahmegebühr befreit.

Die Friedrichshafener Malteser bieten außerdem Kurse für Schwesternhelferinnen oder einen Lehrgang zum Betreuungsassistenten an.

Auch kann ein Unfall den Ausschlag geben, seine Kenntnisse aufzufrischen, wenn man nur unzureichend helfen konnte oder selbst betroffen war. „Durch unsere diversen Dienste sind wir darauf aufmerksam geworden, daß viele Menschen nur unzureichend informiert sind. Deshalb möchten wir ein individuelles Kursangebot anbieten.“, so die Geschäftsführerin der Malteser in Friedrichshafen. Alle interessierten Personen, die Fragen zur Hilfestellung für Säuglinge und Kleinkinder, für Herzpatienten, zum Leben im Alter, zum allgemeinen Verhalten bei Unfällen und zu vielem mehr beantwortet haben möchten, können sich gerne bei den Maltesern melden.