Malteser freuen sich über 2500 Euro

Rund 140 Sparkassenmitarbeiter haben die Chance genutzt, um ihre zweite oder bereits dritte Impfung schnell und unkompliziert, sozusagen direkt am Arbeitsplatz, zu erhalten. Möglich gemacht haben diese Impfmöglichkeit in der Aalener Sparkassen-Hauptstelle die Gmünder Malteser rund um Michael Berger und die Gmünder Praxis OUG mit dem Team um Dr. Heribert Keller. Sparkassenchef Markus Frei bedankte sich für den Einsatz der Gmünder Malteser rund um Michael Berger, der im Hauptberuf Leiter der Bau- und Haustechnik der Sparkasse ist, mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro. Diese soll die Arbeit und das Engagement der Gruppe unterstützen.