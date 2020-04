Malteser appellieren: Zurzeit weniger Kleidung spenden

Wegen der Corona-Krise kommen die Altkleidercontainer an ihre Grenzen. Daher bitten die Malteser die Spender von Alttextilien darum, die aussortierte und noch gut erhaltene Kleidung vorübergehend zuhause zwischenzulagern und erst später zu spenden und so einer Wiederverwendung zuzuführen.

Viele sortieren zurzeit Kleider aus

Grund für die angespannte Situation laut Pressemitteilung: Viele Sortierbetriebe und Kleiderkammern haben wegen der Pandemie geschlossen, die Spenden können daher nicht weiterverwertet werden. Zudem würden zurzeit viele Menschen die Gelegenheit nutzen, um ihre Kleider auszusortieren und bringen dementsprechend mehr Kleidung zu den Sammelcontainern. Wo die Kapazitäten vor Ort an den Sammelstellen noch nicht erschöpft sind, könne die Kleidung ordentlich verpackt aber weiter gespendet werden.

„Grundsätzlich freuen wir uns über jede Spende, doch in diesen Tagen ist Zurückhaltung der bessere Weg“, betont Udo Blaseg, ehrenamtlicher Kreisbeauftragter der Malteser im Landkreis Ravensburg. „Es ist auch wenig hilfreich, die Altkleider vor dem vollen Container abzulegen. Denn bei entsprechender Witterung werden sie dadurch für die Wiederverwendung unbrauchbar.“ Sobald sich die Lage wieder etwas entspannt, könnten die Spenden wieder im normalen Umfang abgegeben werden.

Erlöse für Finanzierung ehrenamtlicher Dienste

Die Malteser verwerten nach eigenen Angaben einen kleinen Teil der gesammelten Kleiderspenden selbst und geben gut erhaltene Kleidungsstücke nahezu kostenlos an Bedürftige ab. Der Großteil der gesammelten Kleiderspenden gehe gegen Bezahlung an kommerzielle Verwerter. Sie würden überwiegend in Deutschland sortieren – etwa im baden-württembergischen Langenenslingen – und sie beispielsweise in Afrika und Osteuropa verkaufen. Erlöse aus den Altkleidersammlungen würden die Malteser zur Finanzierung ehrenamtlicher Dienste verwenden, beispielsweise für die Jugendarbeit, Begleit- und Besuchsdienste für ältere Menschen oder die Betreuung von Menschen mit Demenz.