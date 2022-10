Malerin Anca Jung stellt in der Herzklinik aus

Ulm (sz) - Anca Jungs Ausstellung „Portraits und mehr...Malerei“ wird am Dienstag, 25. Oktober, mit einer Vernissage um 19.30 Uhr in der „Galerie Ärztliche Kunst“ in der Herzklinik Ulm eröffnet. Der Leiter des Künstlerhauses Ulm, Reiner Schlecker, führt dabei in die Ausstellung ein, heißt es in einer Ankündigung. Anschließend ist die Ausstellung bis 14. April immer von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, zu besichtigen.

Die Künstlerin wurde in Rumänien geboren, wo sie ihr Medizinstudium abschloss, danach wechselte sie nach Deutschland. Dort arbeitete sie mehr als zwanzig Jahre gemeinsam mit Ehemann Dr. Wolfgang Jung in der Praxis für Allgemeinmedizin in Ertingen. Heute lebt das Ehepaar in Bad Saulgau. Jung leitet seit April 2022 den Kunstverein Bad Saulgau.

Die Bilder der Künstlerin, vor allem Portraits und einige Landschaftsimpressionen, hängen im Foyer, im Cafe und im Obergeschoss der Herzklinik Ulm.