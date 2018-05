Malende Senioren drücken sich künstlerisch aus

Malende Senioren im Seniorenzentrum Im Brühl, das ist das neueste Kunstprojekt in der Einrichtung in Aldingen. „Der Seele Gestalt verleihen, Gefühle zum Ausdruck bringen, das ist malend sehr gut möglich“, sagt Karin Korb, Initiatorin des Projekts. Die Idee dazu hatte sie schon lange.

Ursprünglich hatte sich Karin Korb an die Kunstlehrerin der Aldinger Gemeinschaftsschule gewandt. „Doch dann wurde die Lehrerin schwanger und konnte das Projekt nicht mehr begleiten“, berichtet Korb. Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Ausstellungen wurde Karin Korb auf Christiane Jennert, Hobbykünstlerin aus Trossingen, aufmerksam. Sie hatte vor einem Jahr eine Ausstellung unter der Bezeichnung „Magie des Floralen“ in der Einrichtung. Als Karin Korb die Trossinger Künstlerin bat, das Projekt mit den Senioren zu begleiten, war Christiane Jennert gleich dazu bereit.

Bei den Senioren fand die Idee breite Zustimmung, viele machten begeistert mit. An einem Nachmittag entstanden bereits Gemälde in Acryl auf Leinwand. An einem weiteren Nachmittag werden noch Kunstwerke mit Aquarellfarben zu Papier gebracht. Das Thema des Floralen wurde wieder aufgegriffen. „Wobei den malenden Senioren alle Freiheit gelassen wird, sich künstlerisch auszudrücken“, erklärt Karin Korb dazu.

Doch das Projekt geschieht nicht nur in der Stille, die Gemälde der Senioren werden ausgestellt: Am Sonntag, 27. Mai, um 15 Uhr lädt der Freundeskreis des Seniorenzentrums erneut zu einem Sonntags-Kaffee ein. Das ist der Zeitpunkt der Vernissage der Gemälde der Senioren-Künstler. An diesem Nachmittag wird auch die neueste Ausgabe der Hauszeitung „Abendsonne“ vorgestellt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.