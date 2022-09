Vernetzen, austauschen und präsentieren - MAKE Ostwürttemberg: Die Messe für Zukunft

In Ellwangen ist die Zukunft zum Greifen nah. 3D-Druck, Augmented Reality, künstliche Intelligenz, Drohnenoder andere Zukunftstechnologien können am 1. und 2. Oktober von 10 bis 17 Uhr ausprobiert und angefasst werden. Die MAKE findet im Mühlbergareal in Ellwangen statt.

Die MAKE ist eine Messe für jedermann. Durch unterschiedliche Workshops, kurze und unterhaltsame Vorträge sowie verschiedene Wettbewerbe und die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, wird jeder angesprochen. Egal ob Jugendliche, Familien, Technikfreaks, Singles oder Besucher, die ein besonderes Event erleben möchten. Für die innovativen Player der Region bietet die MAKE eine optimale Plattform, um sich zu präsentieren.

Das hat die MAKE zu bieten

Ziel der Veranstalter und Aussteller ist es, dass die Gäste einen erlebnisreichen Besuch haben und etwas Neues dazulernen. An den Ständen der verschiedenen Aussteller werden Produkte und Prozesse real gezeigt und digital in Szene gesetzt. Besucher haben die Möglichkeit, vieles selbst auszuprobieren. Angebote wie Roboter bauen, MINT-Berufe entdecken oder „Agiles Arbeiten lassen die Herzen großer und kleiner Besucher höherschlagen.

Zudem berichten die Aussteller in Form von kurzen Vorträgen und Workshops darüber, was heute ist, was kommt und wie Neues für die Zukunft entstehen wird. Wer die Unternehmen und die vielen Aktiven der MAKE näher kennenlernen möchte, kommt nach Ellwangen. Auf dem Mühlbergareal finden sich viele Gelegenheiten, um Kontakte zu knüpfen und sich zu vernetzen. Gerade für junge Menschen, die auf der Suche nach einem Job sind, bereitet die MAKE eine ungezwungene Atmosphäre, um den künftigen Arbeitgeber besser kennenzulernen.

Kurz gesagt: Wissen, Unterhaltung, Kontakte und Inspiration werden auf der MAKE Ostwürttemberg geboten.





ESSEN UND TRINKEN

gibt es vor Ort in der Foodarea.





ANREISE MIT BUS UND BAHN

Kostenloser Shuttleservice vom ZOB Ellwangen zum Veranstaltungsgelände, zusätzlich aus allen Teilorten Ellwangens zum ZOB.





ANFAHRT

Wenn Sie mit dem Auto anreisen steht Ihnen eine begrenzte Anzahl von kostenlosen Besucherparkplätzen am Veranstaltungsgelände zur Verfügung, von dort sind es 10 Minuten Fußweg zur Messe. Behindertenparkplätze befinden sich auf dem Ausstellerparkplatz (P-Aussteller folgen). Zufahrt nur mit entsprechendem Ausweis. Bitte nutzen Sie die ausgewiesenen Parkplätze oder den ÖPNV.





ÖFFNUNGSZEITEN UND PREISE

Samstag und Sonntag, 01. und 02. Oktober jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr

TAGES-TICKETS

Erwachsene 7 €

Ermäßigt 3 € *

Familie 14 € **

WOCHENEND-TICKETS

Erwachsene 10 €

Ermäßigt 5 € *

Familie 20 € **

Tickets erhalten Sie vorab bei der Tourist Info in Ellwangen und an der Tageskasse.

* Ticket für Kinder ab 6 Jahre, Schüler und Studierende, Auszubildende und Schwerbehinderte gegen Vorlage eines Ausweises

** 2 Erwachsene mit max. 3 Kindern bis 17 Jahre





FOTO- UND VIDEOAUFNAHMEN

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen erstellt. Durch Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung gehen wir von Ihrer grundsätzlichen Einwilligung zum Anfertigen von Foto- und/oder Filmaufnahmen und zu deren Veröffentlichung aus.

Weitere Infos und das aktuelle Programm unter: www.ellwangen.de oder www.make-ow.de

Wir freuen uns Sie dieses Jahr begrüßen zu dürfen!