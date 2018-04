Maja Gralki wird Gesamtfünfte

Jannik Stoll, Maja Gralki und Ron Epple vom LTC Wangen sind beim zweiten Rennen der Racepedia Triathlon Nachwuchs Cup in Neckarsulm an den Start gegangen.

Geschwommen wurde im Neckarsulmer Hallenbad, die Rad- und Laufstrecke verlief über die Weinberge. Für Maja Galki war es der erste Triathlon über die Distanz 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen. „Ich hatte einigen Respekt vor der Strecke“, sagte die 13-Jährige. Mit einer guten Einteilung absolvierte sie ihr Rennen in 41:28 Minuten und kam als Gesamtfünfte von 24 Mädchen ins Ziel. Jannik Stoll hatte es in seinem Feld mit hochkarätigen Kaderathleten zu tun. Mit einer enttäuschenden Schwimmzeit kam er als 15. aus dem Becken, machte seine verlorene Zeit aber beim Rad fahren und Laufen wieder gut. Er kam als Zehnter ins Ziel. In der Juniorenklasse hatte es Ron Epple mit nur sechs Athleten in einem starken Feld mit dem Deutschen Meister Nick Ziegler aus dem Saarland zu tun. Epple belegte den vierten Rang hinter den drei Kaderathleten.