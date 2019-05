Maja Gralki sichert sich Platz zwei

Beim Racepedia-Triathlon-Cup in Heilbronn ist Maja Gralki vom LTC Wangen Zweite geworden. Mit dem Wettkampf-Sonderformat Swim-Run-Swim-Run in den Jugendklassen und Run-Swim-Run bei den Schülern waren die baden-württembergischen Nachwuchstriathleten beim dritten Lauf des Racepedia-Cups in Heilbronn besonders gefordert. Nicht nur der andersartige Wechsel, sondern auch das hohe Wettkampftempo forderten hohe Konzentration und eine gute Renneinteilung. Die Athleten des LTC Wangen überzeugten mit zahlreichen persönlichen Bestleistungen.

Ihre bislang beste Saisonleistung zeigte Maja Gralki in der weiblichen B-Jugend. Beim letzten Lauf schob sich Gralki mit der schnellsten Laufzeit noch auf den zweiten Platz nach vorne. Somit geht die Wangenerin mit guter Form in die Rennen des Deutschland-Cups, die im Juni in Jena und Grimma stattfinden.

Auch Ronja Kohler überzeugte wieder bei den Jüngsten mit dem vierten Rang und nur acht Sekunden Rückstand auf Platz drei in der Schüler-B-Klasse. Benno Stoll hatte mit schwierigen Bedingungen im Schwimmen zu kämpfen, da sich die B-Junioren nicht an den Linksverkehr im Schwimmen hielten. So kam es zu zahlreichen Zusammenstößen. Stoll belegte den zwölften Platz der 28 Athleten.

Bei den Schülerinnen A (12/13 Jahre) machte Friederike Stolzmann mit dem zwölften Platz von 32 Mädchen ihre beste Platzierung der bisherigen Cuprennen. Ebenso freute sich Joelina Fellner über ihre aufsteigende Formkurve. Trotz einer Zeitstrafe von zehn Sekunden wegen eines Fehlers beim Wechsel kam sie als Neunte erstmals unter die Top Zehn der Jugend B. Mit Kreislaufproblemen musste Joris Steinhauser an fünfter Position beim letzten Lauf aussteigen. Der A-Jugendliche Jannik Stoll kämpfte, musste beim letzten Lauf jedoch dem hohen Tempo Tribut zollen und wurde Siebter von 18 Jungs.