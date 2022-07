Das Maislabyrinth Seligweiler öffnet wieder

Nein, zum Ernten ist es auf dem Maisfeld noch zu früh. Trotzdem werkeln und arbeiten viele Helfer auf einem Maisfeld nahe Seligweiler. Hier werden Wege ins Feld geschnitten. Das, was hier steht, ist nämlich kein reguläres Maisfeld, sondern ein Maislabyrinth.

Für so ein Maislabyrinth gehört einiges an Planung dazu. Wie in jedem Jahr, haben sich auch dieses Jahr wieder ein paar Menschen zusammengetan und in vielen Stunden Wege angelegt, auf denen die Besucher in das Feld und das Abenteuer Labyrinth eintauchen können. Einer von ihnen ist Bernd Ruess. Der „Chef“ geht hier seit mittlerweile 24 Jahren mit einem bewährten System vor.

Das Hauptmotiv, welches von oben schon zu sehen ist, orientiert sich dabei an der aktuellen politischen Situation in der Welt. Im Labyrinth werden 5 Stempelstationen für die Besucher versteckt, die zu finden sind.

Irrungen und Wirrungen bis Ende September

Auch Hüpfburgen, und eine Aussichtsplattform kommen noch dazu. Dieses Jahr soll es außerdem wieder einen ganz besonderen Abend geben. An den letzten beiden Septemberwochenenden verirren sich die letzten Besucher im Labyrinth, kurz danach muss der Mais abgeerntet werden. Dann aber natürlich nicht mit der Motorsense.