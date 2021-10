Maik Strobel hält Eschachs Punkt gegen Albstadt fest

Der TSV Eschach hat sich in der Fußball-Landesliga einen Punkt gegen den FC 07 Albstadt erkämpft. Die Eschacher stellten den Favoriten aus Albstadt ein ums andere Mal mit Tempogegenstößen vor gewaltige Probleme.

Die Bi-Turbos links und rechts – Fabian Elshani und Max Bröhm – hatten gute Karten, beim Schlusspfiff als die Könige vom Feld zu gehen. Oder Leon Dokland als Schütze des 1:0. Oder das Abwehrzentrum, das gegen bärenstarke Albstädter kaum etwas anbrennen ließen. Am Ende hängten sich aber alle Eschacher an den Hals ihres Längsten: Torwart Maik Strobel rettete seinem Team kurz vor Schluss mit zwei Glanzparaden einen Punkt. Überragend: In der 89. Minute brachte Strobel mit einem Blitz-Reflex eine Hand an einen Kopfball von Hakan Aktepe und lenkte die Kugel über das Tor.

Ein 1:2 wäre dem Spiel auch nicht gerecht geworden: Der FC Albstadt hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz und drückte den TSV immer wieder hinten rein. Aber mehr echte Torchancen hatten unterm Strich die Eschacher. Eine Viertelstunde lang sah der TSV zunächst aber kein Land gegen einen dominanten FCA – Pietro Fiorenza schoss den Ball nach einem fatalen Abspielfehler des ansonsten starken Kleb aber übers Tor. TSV-Trainer Philipp Meißner hatte Kleb von der Sechs ins Abwehrzentrum beordert, weil Michael Eitel fehlte.

Eine Aktion beendete die Albstädter Vorherrschaft in der 15. Minute: Bröhm eroberte den Ball und legte quer auf Elshani, der zwar an Albstadts Torwart Chris-Jan Leitenberger scheiterte. Diese Aktion machte Eschach aber Mut und brachte den Gegner ins Grübeln. Der FCA leistete sich immer wieder Patzer im Spielaufbau – so auch in der 40. Minute, als Bröhm erneut Elshani bediente, der flankte auf Sebastian Sprenger, dessen Kopfball aber zu zentral war. Zu Beginn von Halbzeit zwei zündeten Bröhm/Elshani wieder zweimal den Turbo. Erst stand jedoch Elshani im Abseits, dann schoss Bröhm knapp vorbei. Dennoch gelang dem TSV in dieser Phase das 1:0: Einen Bröhm-Freistoß faustete Leitenberger auf Eschachs Dokland und der traf von halbrechts.

In der 62. Minute hatte Elshani die große Chance zum 2:0, als er von der Mittelfeldlinie aus allein aufs Tor zulief, aber an Leitenberger scheiterte. „Absolut kein Vorwurf“, meinte sein Trainer. „Bei so viel Zeit machst du dir als Stürmer den Kopf kaputt.“ Doppelt Pech für Eschach: Fast im Gegenzug gelang Fiorenza nach scharfer Hereingabe von rechts der Ausgleich. Jetzt wollten die Albstäder mehr und ein hoher Ball nach dem anderen flog in Richtung Eschacher Strafraum. Die ließen sich aber nicht einschüchtern. Mit dem 1:1 gegen eines der Topteams der Liga haben die Eschacher ihren Anspruch auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte untermauert. „Eigentlich reden wir jede Woche wieder darüber, ob das jetzt die beste Saisonleistung war“, freut sich Meißner über die Formkurve seines Teams. Die Basis für den Erfolg ist die Stabilität in der Defensive. „In den ersten vier Spielen haben wir 14 Gegentore bekommen und dann in sieben Spielen nur noch fünf.“