Maifest in reduzierter Form

In einer etwas reduzierten Form ist in Mengen am Wochenende das 386. Maifest gefeiert worden. Ohne Zapfenstreich der Bürgerwache, aber wie üblich mit Sternwallfahrt, zwei Gottesdiensten und einer Prozession gedachten die Gläubigen der wundersamen Rettung der Stadt Mengen im Mai 1632: Der Überlieferung nach soll die Muttergottes Maria die Stadt im Dreißigjährigen Krieg vor den anrückenden Schweden gerettet haben.

Weil der Musikzug der Bürgerwache aufgrund des Pfingstwochenendes nicht ausrückfähig war, fand kein Zapfenstreich statt. Auch das Spalierstehen der Bürgerwach-Mitglieder beim Einzug der Wallfahrer in die Liebfrauenkirche entfiel dieses Jahr. Da Musiker David Will aber mit seiner Trompete aufspielte, hatte der Einzug der Wallfahrer in die Kirche dann doch noch eine, wenn auch kleinere, feierliche Note. Die Liebfrauenkirche war am Samstagabend beim Wortgottesdienst gut gefüllt. Ein Beleg, dass das Maifest in Mengen nach wie vor geschätzt wird. Ähnliches hatte Pfarrer Stefan Einsiedler auch im Sinn: „Es ist ja nicht ganz ohne, dass man dieses Fest seit 386 Jahren feiert“, sagte er im Wortgottesdienst. In diesem Mengener Fest müsse eine starke Kraft inne wohnen, sprach der Pfarrer voller Respekt vor dem Fest. „Sonst wäre es längst vergangen.“

Mehrere Andachten

Der Wortgottesdienst war geprägt von drei „F“: Freude, Farbe, Feiern. Pfarrer Einsiedler und weitere Mitglieder der Kirchengemeinde steuerten ihre Betrachtungen zum Maifest bei, auch sprach die versammelte Kirchengemeinde mehrere Andachten. Kernpunkt dabei war, wie das Geschehen von vor 386 Jahren auf die Gegenwart bezogen werden kann. „Wie verhalte ich mich, wenn ich Gewalt begegne?“, fragte sich Klara Schlieske beispielsweise. Das Thema „Farbe“ deutete sie in Richtung „Farbe bekennen“: „Wir bekennen mit dem Mengener Maiwunder Farbe“, sagte sie. Karl-Josef Greinacher meinte: „Wir können uns jedes Jahr durch das Maifest neu ansprechen, ja entflammen lassen.“

Im Jahr 1632, so sprach die versammelte Kirchengemeinde gemeinsam in der Andacht, habe die Herausforderung darin bestanden, gerettet zu werden. Heute dagegen lautet sie demnach „angesichts der absoluten Dominanz von Geld und Medien nicht die eigene Seele, die Einzigartigkeit zu verspielen“. Das Heilmittel dagegen sei im Jahr 2018 dasselbe wie 1632: „Unterbrechen – die Zeichen der Zeit wahrnehmen und deuten können – beten, das heißt sich einer anderen Wirklichkeit öffnen und anvertrauen“, heißt es im Text der Andacht.

Die Betrachtungen in dem Wortgottesdienst kreisten auch um die Forderung, dass die Menschen ihr Heil nicht nur in materiellen Dingen suchen. „Wir leben heute in einem Luxus und in einem Wohlstand, der noch vor Jahrzehnten unvorstellbar war“, bemerkte Stefan Einsiedler. Doch je mehr man äußerlichen Werten verhaftet sei, desto mehr gingen die religiösen Wurzeln zurück. Musikalisch begleitete der Kirchenchor den Wortgottesdienst.

Besonders ergreifend war das Marienlied „Mit dir, Maria, singen wir“: Der Chor sang dabei die Strophen, die Gemeinde den Kehrvers. Im Anschluss an den Wortgottesdienst spielte Musiker David Will noch den Choral „Sancta Maria“, danach feierten die Christen ein Gemeindefest im Gemeindehaus. Am Sonntag schlossen sich Festgottesdienst und Prozession an.